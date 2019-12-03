ترامب: توبيخ الكونجرس لي ليس مقبولًا

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بحديث في أوساط بعض النواب الأمريكيين حول توبيخه بدلًا من مساءلته بهدف العزل، واعتبر الفكرة "غير مقبولة" بالنسبة له.



وعقد ترامب، الذي سافر إلى لندن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، جلسة أسئلة وأجوبة مطولة مع الصحفيين خلال لقائه مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.



وندّد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات العام المقبل للفوز بولاية رئاسية جديدة، مرارًا بتحقيق المساءلة بوصفه حيلة من قبل الديمقراطيين لتحقيق مكسب سياسي.



ورغم أنه لا يرقى إلى مرتبة العزل، فإن توبيخ "الكونجرس" له يصل إلى حد الإدانة الشديدة دون الحاجة إلى عزله من المنصب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه الديمقراطي جو بايدن.