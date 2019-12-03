"التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالخليل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستوطنة استعمارية جديدة في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إن هذا التصعيد انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



ودعا العثيمين المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدًا لسياسات الاستيطان الإسرائيلي التي من شأنها تقويض جهود حل الدولتين.