بالفيديو.. انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبدالرحيم

ظهر الفنان محمود الليثي متخفيًا خلال تشييع جنازة الراحل شعبان عبدالرحيم، مرتديا "سويت شيرت" أسود اللون، وهو يجهش بالبكاء وفي حالة انهيار.



شيع العشرات جثمان شعبان عبدالرحيم، بعد صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة العصر بحضور عدد من نجوم الفن والغناء الشعبي.



حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، المطرب عبدالباسط حمودة، محمود الليثي، إبراهيم نصر على المشاركة في تشييع الجنازة.





