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تامر عبدالمنعم.. المشخصاتي الذي سقط في فخ "شيطان الأضواء"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 03:39 م
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
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يسير بخطى ثابتة نحو الفشل، يسبّ الآخرين بألفاظٍ بذيئة، يوجه سهامه صوب زملائه من الوسط الفني دون رحمة، منتقمًا منهم وكأنهم سبب فشله في هذا المجال، ليسير في اتجاه التكبر والغرور معتقدًا أنه خرق الجبال بنجاحه الزائف، هذا هو تامر عبدالمنعم، المشخصاتي الفاشل الذي سقط في فخ الشيطان.

"تامر لـ محمد رمضان: كل واحد يعرف حجمه"
في الوقت الذي حقق فيه محمد رمضان نجاحًا ساحقًا وإيرادات أفلامه تجاوزت إيرادات أفلام كبار فناني السينما، امتلأ قلب تامر عبدالمنعم بالحقد والغل، فما كان منه إلا هجومه على محمد رمضان قائلًا له: "كل واحد يعرف حجمه وخف تعوم"، ليشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك- في 2014- هجومًا كبيرًا عليه، بعبارات مثل: "إنت مين يا تامر.. أنت مين يعرفك".

"هجومه على ثورة يناير لعلاقته بفريد الديب"
شنّ تامر عبدالمنعم هجومًا شديدًا على الشعب المصري عقب ثورة يناير، موجهًا إليهم اتهامات عديدة، ورغم إزاحة مبارك عن الحكم بثورة شعبية، إلا أنه خرج ليستفز الشعب بعبارات مثل: "انا حمايا فريد الديب"، في إشارة منه إلى تهديد وإرهاب الآخرين، ليتهمه الآخرون بأنه يدافع عن نظام مبارك انطلاقًا من مصالح شخصية.

"رفض وصف مبارك بالمخلوع"
تعدى موقفه السياسي وأصبح يطلق بذاءات وسباب لمن يعارضه في الرأي، قائلًا: "برفض أي حد يقول على مبارك مخلوع، واللي يقول عليه كدا يبقى جذمة"، ليشتبك معه المواطنون عبر صفحات "فيسبوك" بعد أن سبّهم بألفاظ لا تليق.

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