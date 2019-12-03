"الغرف السياحية": الزيارات الخارجية للسيسى سبب الطفرة السياحية الحالية

قال علي غنيم، عضو مجلس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الحضور في المحافل الدولية، مثل المؤتمرات والحفلات والاجتماعات مع الوكلاء السياحيين مهم جدًا.



وأضاف "غنيم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن الطفرة السياحية الحالية في مصر تعود إلى الرحلات والزيارات المكوكية للرئيس عبدالفتاح السيسي للخارج، منوهًا بأن التواجد المكثف من وزارة السياحة وقطاع السياحة فى المحافل الدولية يثبت الأمن والأمان فى مصر وأن الأمور تسير بكل هدوء وثقة.



وأشار "غنيم"، إلى أن تقدم حالة السياحة فى مصر هو إثبات أنها في حالة من الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة، لافتًا إلى أن ذلك يساعد على نقل صورة ذهبية جيدة عن مصر بعد ما ورد عنها من فوضى وعدم استقرار.