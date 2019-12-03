محمود العسيلى: "شعبان عبدالرحيم كان رجل طيب"

وكتب العسيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "البقاء لله.. فقدنا شعبان عبدالرحيم.. كان رجل طيب ولذيذ.. الله يرحمه ويغفر له".وانتهت أسرة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم من الإجراءات اللازمة لتسلم جثمانه والانتهاء من تصاريح الوفاة من مستشفى المعادي العسكري.ومن المُقرر تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء.ورحل شعبان عبدالرحيم عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، وقال مصدر من داخل المستشفى، إن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، وتم إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.