الأنبا يواقيم يترأس إجتماع كهنة الإيبارشية

ترأس الأنبا يواقيم، أسقف إسنا وأرمنت، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة القداس بكنيسة السيدة العذراء مريم باسنا، شاركه في صلاة القداس الإلهي مجمع اباء كهنة الإيبارشية.



وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، ترأس الأنبا يواقيم اجتماع أباء كهنة الإيبارشية واختتم الإجتماع بلقاء الآباء مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر لتوعية الشعب لسرعة التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.



وعلى صعيد أخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.