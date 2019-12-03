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تقارير ومتابعات

فنكوش اسمه "تامر عبدالمنعم"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:45 م
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
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طوال الوقت تجده يتحدث عن بطولات زائفة، يرتدي عباءة المناضل؛ سعيًا للشهرة بأي وسيلة، فهو "ملك العداوات" في الوسط الفني، تارة تجده يتقرب من فنان وسرعان ما ينقلب عليه دون أي أسباب مفهومة، هذا هو تامر عبدالمنعم، الفنان- كما يُقدم نفسه- أو المشخصاتي الفاشل كما يُطلق البعض عليه.

"لو عرفتوا تاخدوا فلوسكم من المحاكم خدوها"
منذ أيام قليلة، عبّر تامر عبدالمنعم، عن استيائه من خذلان البعض له من فريق عمل مسلسل الضاهر، والذين "قفزوا من المركب"- على حد وصفه- وأرادوا تشويه سمعته وعدم خروج المسلسل للنور.
وقال تامر عبدالمنعم في تصريحاتٍ صحفية، إن 3 من فريق العمل قفزوا من المركب ورفعوا قضايا في المحاكم عليه، موجهًا رسالة لهم: "اللى اختار المحاكم يروح ياخد فلوسه من المحاكم، لو عرف ياخدها"، لتظهر بلطجته المعهودة التي اتسم بها منذ ظهوره على الساحة الفنية.

"شيكات دون رصيد"
في ديسمبر الماضي، حرر تامر عبدالمنعم شيكين بصفته منتج مسلسل "الضاهر" لصالح محمد فؤاد لتأمين أجر الأخير نظير بطولته للمسلسل رغم إبرام الشركة عقدًا ينص على هاتين القيمتين؛ ما رآه عبدالمنعم نوعًا من الإمعان من جانبه في طمأنة المطرب محمد فؤاد، إلا أن توقف أعمال تصوير المسلسل لظروف خارجة عن إراداته حال دون بيع المسلسل للقنوات الفضائية، وتعثر المنتج في الوفاء بالمبلغين، الأمر الذي حدا بفؤاد باللجوء للنيابة رافضًا رد الشيكين.

"دفاعه عن خالد يوسف"
مواقفه المضطربة ظهرت بشكل واضح في دفاعه عن خالد يوسف، المخرج الذي تورّط في فيديوهات جنسية، وبشكل عمدي ابتز الفتيات وتسبب في ضياع مستقبلهن، إلا أن تامر بدلًا من أن يدافع عن الحق، وقف يصفق للباطل ويدافع عن خالد يوسف، حيث أعلن تضامنه مع المخرج السينمائي خالد يوسف، وكتب على صفحته الشخصية: "أرفض فضيحة خالد يوسف وأتضامن معه حتي لا يبتز من أحد، إلا أنني ضد الحرب على أحمد موسي تمامًا لأنه عرض الموقف بحيادية، وعلي يوسف إثبات براءته".

"النجاح الزائف"
خدعه الشيطان فوهمه بأنه "ناجح" رغم عدم قبول المشاهدين له على مختلف الشاشات، حيث قال خلال ظهوره مع الإعلامية بسمة وهبي، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، ردًا على أقاويل دخوله الوسط الإعلامي بالواسطة، بسبب أن أخاه يعمل نائبًا لرئيس تحرير الأهرام، كما أنه نجل الكاتب محمد عبدالمنعم المستشار الصحفي للرئيس الأسبق حسني مبارك: "اترفدت من قناة دريم عام 2002، بسبب خطأ ارتكبته على الهواء مباشرةً، وحينها كان لوالدي نفوذ كبير في الوسط الإعلامي، وتدخل والدي كان سيضرني كثيرًا، أبويا عمره ما ساعدني في أي حاجة ولا اتوسطلي، وكله بقدراتي وإمكانياتي، وأنا اللي دخلت المجال الإعلامي بنجاحي".

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