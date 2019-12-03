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إليسا تنعى شعبان عبدالرحيم: ظاهرة فريدة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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نعت المطربة اللبنانية إليسا، المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم الذي رحل عن عالمنا في الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري.

وقالت إليسا، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يرحم شعبان عبدالرحيم... ظاهرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم.. كتير حزينة لرحيلو وأحر التعازي لأهلو وعيلتو وبلدو مصر...وعا سيرة شعبولا #أنا_بكره_اسرائيل".

وانتهت أسرة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، من الإجراءات اللازمة لاستلام جثمانه والانتهاء من تصاريح الوفاة من مستشفى المعادي العسكري.

ومن المُقرر تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، ولم يتم تحديد موعد العزاء حتى الآن بعد.

ورحل شعبان عبدالرحيم عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري، وقال مصدر من داخل المستشفى، إن حالته الصحية تدهورت في الساعات الأولى من الصباح، وتم إدخاله غرفة الإنعاش في محاولة لإنقاذه، لكن صعدت روحه إلى بارئها.

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