السعودية فى مواجهة قطر ضمن "خليجى 24" الخميس

يستعد منتخب المملكة العربية السعودية لقاء نظيره القطري يوم الخميس المقبل، في استاد الجنوب بالدوحة، ضمن مباريات نصف النهائي لبطولة كأس الخليج 24، التى تستضيفها قطر في الفترة من 24 نوفمبر وحتى الثامن من ديسمبر الجارى.



وأعلنت منتخبات دول الخليج المقاطعة لقطر "السعودية، والإمارات، والبحرين" عن مشاركتها في بطولة كأس الخليج العربي بعد أن اعتذرت فى وقت سابق عن عدم المشاركة في هذه البطولة التى ستقام في قطر للمرة الأولى منذ عام 2004.



وتستضيف قطر البطولة بمشاركة الدول الخليجية الثلاث، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربى لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن.



وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفى مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.