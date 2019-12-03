مستقبل وطن: الرئيس السيسى يسطر مرحلة جديدة من البناء والتنمية

قال المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الافتتاحات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية الكبرى في محافظة دمياط، ومنها مدينة دمياط للأثاث إحدى أهم مدن الأثاث بالشرق الأوسط، تعتبر إحدى الأولويات التي وضعتها الدولة المصرية على عاتقها فى السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم مُهتم بتدشين المشروعات القومية الضخمة العملاقة لخلق استراتيجيات استثمارية للأجيال القادمة لانتعاش الاقتصاد.



وأضاف "الهواري"، أن الرئيس السيسي يسطر مرحلة جديدة من البناء والتنمية من خلال تلك المشروعات القومية، التي نفذها وأشرف عليها بنفسه في كل المراحل، مؤكدًا أن تلك المشروعات تلعب دورًا في رفع المعاناة عن كاهل أبناء مدن الدلتا ودفع عجلة التنمية وتنشيط حركة التجارة ونقل البضائع وخدمة المدن العمرانية الجديدة.



وأشار إلي أن مصر تعيش مرحلة ذهبية في تاريخها المعاصر، حيث أصبحت المشروعات التنموية القومية لها عنوانا، والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها هدفًا وسبيلًا وصناعة حضارة تليق بعراقتها غاية ومستقرًا.