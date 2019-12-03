أشرف زكي يشارك في جنازتي شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على المشاركة في تشييع جنازتى الفنانين شعبان عبدالرحيم، ومحمد خيري من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر.



ووصل جثمانا الفنانين شعبان عبدالرحيم، ومحمد خيري إلى مسجد السيدة نفيسة منذ قليل، لأداء صلاة الجنازة عليهما بعد صلاة العصر، بحضور محدود لنجوم الفن على رأسهم المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة.



وتوفى منذ قليل، الفنان شعبان عبدالرحيم بمستشفي المعادي بعد صراع مع المرض، وتداول رواد "فيسبوك" آخر ظهور للفنان الراحل وهو على كرسى متحرك فى المطار.



يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفى وكان يصارع المرض، وكان قد أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا على كرسي متحرك من شدة مرضه.



وغيّب الموت الفنان الكبير محمد خيري، أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، استمر لفترة ليست بالكبيرة، وذلك عن عمر ناهز الـ77 عامًا.



وكان الفنان محمد خيري يعد من أشهر نجوم السينما خلال فترة السبعينات والثمانينات، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة، واشتهر بشكل كبير، من خلال فيلم «العمر لحظة»، الذي قام ببطولته أمام الفنانة ماجدة الصباحي، والذي تناول من خلاله إحدى أهم العمليات العسكرية خلال فترة حرب أكتوبر المجيدة، كما تميز بتقديم أدوار الشر، وله الكثير من الأعمال السينمائية والتليفزيونية.