لجان تفتيشية على الفنادق المضيفة لوفود منتدى شباب العالم

قال رامى رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن هناك لجانًا تقوم حاليًا بالتفتيش على الفنادق المضيفة للوفود المشاركة بمنتدى شباب العالم الذى ينطلق خلال أيام، وذلك للتفتيش على سلامة وصحة الغذاء ومتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة بالفنادق، ووضع اللمسات الأخيرة قبل وصول الوفود المشاركة بالمنتدى.



وأوضح رزق الله في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن كل الفنادق بشرم الشيخ تقوم حاليًا تعمل على تنفيذ الملاحظات التي أبدتها اللجان الاسترشادية للوزارة، وذلك بعد أن قامت لجان تفتيش تابعة لوزارة السياحة بمراجعة المواصفات الفنية للفنادق ومطابقتها بالمعايير العالمية قبل قدوم الإنجليز بعد رفع الحظر الإنجليزى عن شرم الشيخ مؤخرًا، والذى سيبدو فى التوافد خلال الشهر الجاري.



ولفت إلى أن مفتشي منظمى الرحلات الإنجليزية فتشوا مؤخرًا على الفنادق التي كانوا يتعاقدون معها قبل بدء الحظر الإنجليزى على شرم الشيخ للتأكد من كفاءة وجودة الفنادق، وخاصة أنه لم تكن هناك أى زيارات للفنادق طوال الأربع سنوات الماضية.