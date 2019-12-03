تأجيل محاكمة 555 متهمًا فى "ولاية سيناء 4"

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 555 متهمًا في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، إلى جلسة 10 ديسمبر؛ لحضور محامي الدفاع.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، قد نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.



وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددًا من عناصر الجماعة التحق بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.