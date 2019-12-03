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مصر

60 مليون مواطن خضعوا للكشف بمبادرة "100 مليون صحة"

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:35 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم إطلاق عدة مبادرات مجانية في مجالات الصحة العامة، حققت نجاحات مبهرة بدايةً من "مبادرة 100 مليون صحة"، التي هدفت إلى القضاء علي فيروس "سي" والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية وعلاجها، حيث حققت مصر نسبة مسح غير مسبوقة على المستوى العالمي خلال فترة وجيزة وصلت لأكثر من 60 مليون مصري.

وأوضحت الوزيرة أنه تم البدء في العلاج الفعلي لمن ثبتت إصابته بالمجان، موضحًا أن القيادة السياسية في مصر حرصت على تقديم الخدمة الطبية للمقيمين على أرض مصر، حيث قامت المبادرة بمسح وعلاج "ضيوف مصر" بالمجان، لتأتي تلك المبادرة بفجر مشرق ورؤية واعدة لمنظومة الصحة في مصر.

وأشارت، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذه المبادرة حازت على تقدير وإشادة المنظمات الدولية والإقليمية، مثل "منظمة الصحة العالمية" التي أعلنت أنه إنجاز غير مسبوق في المحيط الإقليمي والعالمي، وكذلك "الاتحاد الأوروبي" و"البنك الدولي" اللذين أفادا بضرورة نقل التجربة المصرية لبقية الدول.

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