اليوم.. انطلاق الجلسة الثانية لحوار الأحزاب بمقر "مستقبل وطن"

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب المصرية، في مقر حزب مستقبل وطن بالتجمع الخامس، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها "مجلس النواب، مجلس الشيوخ، المجالس الشعبية المحلية"، وكذلك تفعيل دور الأحزاب السياسية في إثراء الحياة السياسية بالبلاد.



ومن المقرر أن تشارك في الجلسة النقاشية أحزاب "المحافظين، الشعب الجمهورى، العدل، الإصلاح والتنمية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الغد".



وقال عصام هلال، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستضيف، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب السياسية بمشاركة عدد من رؤساء الأحزاب، لافتًا إلى أن الهدف من اللقاء هو عقد حلقة نقاشية بين الأحزاب السياسية المصرية، حول تقارب الرؤى السياسية للاستحقاقات القادمة كإجراء الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.