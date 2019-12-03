الصحة: مصر نجحت فى خفض نسبة ختان الإناث

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر نجحت فى خفض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" من خلال إنشاء اللجنة الوطنية الأولى للقضاء على ختان الإناث، ولأول مرة بتمثيل جميع شركاء التنمية من الوزارات المعنية والمجتمع المدني.



وأضافت خلال مشاركتها، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر الدولي العشرين حول "الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا" ICASA 2019، أنه تم خفض معدلات وفيات الأمهات على مدار 25 عامًا، وعلى الرغم من أن مصر تعتبر من البلدان ذات معدل الانتشار المنخفض لمرض الإيدز، فإنها تولي اهتمامًا غير مسبوق بمكافحة مرض الإيدز، للحفاظ على معدل الانتشار المنخفض وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين بالمرض، حيث اعتمدت مصر الاستراتيجية العالمية، بالإضافة إلى تعميم الحوار المجتمعي الشامل، حيث بادرت بدمج خدمات المرضى المصابين بالفيروس مع الخدمات الصحية الأخرى، مما ساعد في ضمان حصول المصابين على حزمة خدمات صحية جيدة وبسعر مناسب ودون وصم.



يذكر أن المؤتمر الدولي العشرين حول "الإيدز والأمراض المنقولة جنسيًا" ICASA 2019، تنظمه جمعية الإيدز في إفريقيا، بالتعاون مع حكومة رواندا، بهدف مشاركة القارة بأكملها وجميع أصحاب المصلحة، في إطار ما بعد أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم عقد المؤتمر كل عامين باستضافة الدول الإفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ومن المتوقع أن يشارك ما بين 7 آلاف و10 آلاف من كبار العلماء في العالم وصانعي السياسات والناشطين وPLHIV وقادة الحكومة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول وممثلي المجتمع المدني.