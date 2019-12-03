أشرف عبدالباقى يهنئ حمدى الميرغنى على مولودته الأولى

هنأ الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان حمدي الميرغني، علي مولودته الجديدة "تمارا"، ونشر صورة تجمعهما من حفل الزفاف.



وعلق أشرف عبدالباقي، عبر حسابه علي موقع "إنستجرام"، قائلا: "بقيت أبو تمارا يا حمدي؟ هههه.. ألف مبروك حمدي وإسراء، أجمل بنوتة تمارا".



ورزق الفنان حمدي الميرغني، صباح اليوم، بمولودته الأولى من زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.