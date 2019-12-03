ورش حكى وفنون تشكيلية بـ"ثقافة القاهرة"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة بفرع القاهرة، فقد نفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة المستقبل، ورشة رسم بالرمل، بينما عقدت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ندوة بعنوان "أعظم مواقف الرحمة والإنسانية مع الحيوانات"، تناولت حث الديانات السماوية على الرفق بالحيوان، كما أن الإنسان يستخدمها في التنقل من مكان لآخر على الأرض فهي مصدر رزق، وأننا نأكل لحومها ونستفيد من أصوافها.



وناقشت مكتبة طفل المعادى لروادها كتاب "حمار العزير" تأليف أبوزياد محمد، والذي يتناول قصة العزيز عليه السلام نبى من أنبياء الله عندما مر مع حماره على قرية ببيت المقدس وجد أن كل شىء قد خرب ووجد بعض العظام المتناثرة، فقال متعجبًا أنى يحي الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام هو وحماره ثم أحياه مرة أخرى، ومن هنا نتعلم أن قدرة الله ليس لها حدود فهو سبحانه يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير، بالإضافة إلى حكاية قصص الفار طويل اللسان والصياد والسمكة لأطفال حضانة جمعية طفل المعادي، كذلك بدأت المكتبة ورشة فنون تشكيلية لتصميم عمل بئر مياه من الكرتون وبذور المشمش، كما نفذ قصر ثقافة حلوان ورشة لتشكيل الطين الأسواني بمدرسة الأمير بندر بن سلطان الإعدادية بنات.