بسمة وهبة لـ "الإخوان": "مش بسكر ولا بشم مخدرات عشان أبقى معاكم"

سخرت الإعلامية بسمة وهبة، من دعم إعلام الجماعة الإرهابية لها، بعد نشرها مقطع فيديو تتحدث فيه عن الحريات، وضرورة رفع سقف الحريات.

وقالت "بسمة"، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها على موقع "فيسبوك": "أشكر كل الناس اللى دعمتني على الفيديو اللي عملته امبارح، لكن معلش أنا مش هبيع مبادئي ولا بلدي لأني لا بشم ولا بسكر ولا بلعب قمار ولا واكله فلوس ايتام ولا عليا شيكات، فالحقيقة مش هينفع أبقى معاكم".

وتابعت: "الفيديو اللي انتوا شوفتوه أول امبارح كان برومو البرنامج الجديد بتاعي اللي أنا مضيت عليه مع قناة (أون) من شهر فمعلش المرة الجاية.. فخلي بالكم عشان متغلطوش تاني ويبقى شكلم صغير قدم الناس".

وواصل: "هو كل الناس محمد علي ولا ايه، دأنا بسمة وهبة، اللي بتقولوا بتدافع عن البلد والنظام، أمال أطلع أبيع البلد زيكم؟".

واختتمت: "وبتقولوا بتقبض وبتاخد كام مليون، كام مليون ايه، أنا بشتري البلد انتوا بتبيعوا البلد، انتوا اللي بتاخدوا ملايين، فمتغلطوش الغلطة دي تاني.. وأشوفكم في البرنامج الجديد".

يشار إلى أن بسمة وهبة نشرت مقطع فيديو أول أمس الأحد، تحدثت فيه عن حرية الإعلام، وهو ما اعتبره إعلام الإخوان المأجور، هجوم من بسمة على الدولة المصرية.



