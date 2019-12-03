الليرة السورية تسجل أكبر تراجع لها منذ 10 سنوات

سجلت قيمة الليرة السورية، اليوم الثلاثاء، أدنى مستوياتها، إذ انخفضت قيمتها بشكل حاد لتبلغ ألف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، في وتيرة مستمرة منذ أشهر، وتزامنت مع ارتفاع في الأسعار، في أكبر تراجع منذ 10 سنوات.



ومنذ أشهر عدة، تفقد الليرة السورية تدريجًا من قيمتها في السوق السوداء، ويتزامن الانخفاض الأخير مع أزمة سيولة كبيرة في لبنان المجاور، والذي شكل خلال السنوات الماضية ممرًا لدخول العملة الأجنبية إلى سوريا الخاضعة لعقوبات اقتصادية مشددة.



وقال أحد الصرافين في دمشق، إنه بات الثلاثاء للمرة الأولى يبيع الدولار في السوق السوداء مقابل ألف ليرة سورية.