"التموين" تستورد 4.1 مليون طن قمح فى 4 أشهر

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنَّ إجمالي التعاقدات على الأقماح المستوردة من الخارج خلال الـ4 أشهر الماضية، بلغت نحو ٤ ملايين و١٨٥ ألف طن لتعزيز الأرصدة الاحتياطية لتكفي لمدة 5 أشهر مقبلة.



وقالت الوزارة إن لجنة برامج القمح المشكلة من «المطاحن والقابضة للصوامع والجهات الرقابية الأخرى» هي المعنية بتحديد نسب خلط الأقماح المحلية بالمستوردة وطحنها في مطاحن القطاعين العام والخاص في المحافظات بناءً على قرارات الاجتماع الأسبوعي.



وأكد المحاسب نعماني نصر، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لهيئة السلع التموينية، لـ«الدستور»، أن إجمالي حجم الكميات المتعاقد عليها والمستوردة من الأقماح بلغ حاليًا نحو ٤ ملايين و١٨٥ ألف طن منذ شهر يوليو الماضي وحتى شهر ديسمبر.