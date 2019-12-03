"صحة النواب" تناقش تعديلات قانون رعاية المريض النفسى

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 10 اجتماعات الأسبوع القادم، برئاسة الدكتور محمد العماري رئيس اللجنة.



وتناقش اللجنة في اجتماعين الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ وأكثر من 60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.



كما تناقش اللجنة في 4 اجتماعات الاثنين المقبل، تقرير الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة لمدينة السادس من أكتوبر يوم 23 اكتوبر الماضي، وتفقدها المنظومة الصحية بالمدينة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019



وتستكمل اللجنة نظر هذا المشروع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعي الثلاثاء المقبل، وفي اجتماعين آخرين تناقش اللجنة الآراء والمقترحات والمرئيات المختلفة للارتقاء بالمنظومة الصحية.