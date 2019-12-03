الإفتاء: المنتحر ليس كافرًا

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الانتحار يعتبر كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، مؤكدة أن المنتحر ليس بكافر.



جاء ذلك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "لا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين".



وتتعدد وقائع الانتحار حيث كان آخرها الطالب المنتحر، نادر محمد جميل، في واقعة الانتحار التي أثارت جدلًا وغضبًا في مصر.



وأصدر النائب العام حمادة الصاوي، بيانًا قال فيه إن تحقيقات موسعة تجرى في واقعة تسريب فيديو خاص بتسجيلات كاميرات المراقبة بالبرج خاصة بواقعة انتحار نادر، الطالب في كلية الهندسة بجامعة حلوان، مساء يوم السبت الماضي، عندما قام برمي نفسه من أعلى البرج.