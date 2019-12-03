إحصائية انتحار الأتراك.. وقنوات الإخوان تلتزم الصمت من أجل أردوغان

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلاميين الهاربين في تركيا ووصفوهم بالخيانة والكذب وعدم الحياد، وانتابت المدونون حالة من الاستياء بسبب تسجيل تركيا 36 حالة انتحار خلال عام 2018 فقط، لأسباب متعددة أبرزها تردي الأوضاع الاقتصادية والقمع المتسبب فيه نظام أردوغان الفاشي، ورغم ذلك لم يتحدث هارب واحد في برنامجه عن هؤلاء المنتحرين الأتراك.



وقال المدونون: "لم تتحدث منابر الجماعة الإرهابية نهائيًا عن الأتراك ضحايا الانتحار واكتفت قنوات الفتنة بالتسبيح بحمد مولاهم الخليفة المخبول الذي يعاني من اضطرابات عقلية تبدو واضحة عليه أثناء خطبه وقراراته التي تزيد احتقان الشعب التركي ونقمته، مما يعرض حياة المواطنين الأتراك لخطر الانتحار بسبب قلقهم الدائم على أوضاعهم تحت حكم ديكتاتور فاسد.



وهاجم المدونون الإعلاميين الهاربين في تركيا ووجهوا لهم رسالة قالوا فيها: "إلى كل إرهابي هارب في دولة تركيا، هل تعلم أن إحتمالية انتحارك في منفاك التركي أكثر 10 مرات من أي مكان آخر، بدليل إحصائيات الانتحار خلال الشهرين الماضيين في تركيا".



وأضاف المدونون: "الجماعة الجاهلة تكذب من جديد وتغض الطرف عن ظاهرة الانتحار في تركيا التي وصلت إلى حد مطالبات الأتراك بحظر مادة السيانيد السامة التي استخدمتها أربع عائلات تركية بكامل عدد أفرادهم في الانتحار الجماعي لإصابتهم بالإكتئاب الناتج عن تراكم الديون".



وسخر المدونون من قناة "مكملين" ووصفوهم بـ"المكملين في الكذب وقلب الحقائق"، وطالبوا القائمين عليها بنشر عدد المنتحرين من شباب الجماعة الإرهابية الذين تخلصوا من حياتهم على بعد مرمى حجر من مقرات إقامة الإعلاميين الهاربين بإسطنبول.



وطالب المدونون قنوات الإخوان في تركيا بإعداد حلقات لمناقشة الأسباب التي دفعت شباب الجماعة للانتحار وحسم الأسباب هل هي هروبًا من جحيم التسول في تركيا أم بسبب اكتشافهم ضياع مستقبلهم بسبب خداع قادة الجماعة الإرهابية واستغلالهم وقود لحرب خاسرة أم لأسباب أخرى أشد قسوة.