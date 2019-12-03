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مصر

وزارة البيئة تحبط تهريب 40 سلحفاة عبر الحدود المصرية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:10 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم _ أريج الجيار
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نجحت وزارة البيئة فى إحباط تهريب ٤٠ سلحفاة سودانية، تم ضبطها عند الحدود المصرية السودانية بحوزة اثنين من المهربين، وذلك قبل دخولها البلاد لتهريبها بعد ذلك للخارج، وتمت الإجراءات بالتعاون بين إدارة محميات الجنوب والجهات المعنية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة البيئة في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع، في الحياة البرية وخاصة محاولات صيد وتهريب السلاحف، بالتعاون مع شركاء العمل البيئي والأجهزة المعنية.

وأشادت وزيرة البيئة بيقظة إدارة محميات الجنوب، والتعاون المثمر مع شركاء العمل البيئي لحماية الحياة البرية، والتنوع البيولوجي والتصدي بحزم لعمليات التهريب، ومكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، وذلك وفقًا لما يحدده قانون البيئة، وكذلك اتفاقية "سايتس" لتنظيم الاتجار في الحياة البرية المهددة بالانقراض بين الدول.

وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لوزارة الداخلية، وكافة الأجهزة والجهات المعنية، لجهودهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مدى اهتمامهم ومعرفتهم بقيمته، خاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر.

كان فريق إدارة محميات الجنوب يقوم بإحدى جولاته التفتيشية لتطبيق قانون البيئة وملاحقة المخالفين في مجال الاتجار في الأنواع البرية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتمكن الفريق من ضبط السلاحف المذكورة بحوزة ٢ من المهربين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المهربين، لمخالفتهم قانون البيئة رقم ٩ لسنة 2009، وتحرير محضر بالمخالفة، كما تم تشكيل لجنة لإجراء المعاينة على السلاحف المضبوطة.

يشار إلى أنه تبين أن السلاحف المضبوطة من نوع African suprred tortoise وفي حالة صحية جيدة، وتم استلامها بناء على قرار النيابة، وتوفير الرعاية الكاملة لهم تمهيدًا لاطلاقهم إلى بيئتهم الطبيعية.

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