حبس عاطلين بـ2 كيلو حشيش في الأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية ومخدر الحشيش.



كانت مباحث قسم شرطة الأميرية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطلين بحوزتهما فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى 3200 جنيه.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



تم تحرير المحضر رقم 3882 لسنة 2019 جنح الأميرية، وتولت النيابة التحقيقات.