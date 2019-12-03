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حوادث

حبس متهمين بحيازة 30 جرام هيروين في الشروق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:02 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة المواد المخدرة بمدينة الشروق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث الشروق تمكنوا من ضبط كل من "عامر. م"، 39 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، "نجيب. م"، 33 سنة، سائق، حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جراما، وهاتفا محمول، ومبلغ مالي 4500 جنيه.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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