الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

"التعليم" تتابع توزيع "التابلت" على طلاب أولى ثانوى بالمحافظات

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
ريم محمود
طباعة
كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع توزيع التابلت على المدراس الثانوية على مستوى الجمهورية، مشيرة فى تصريحات خاصة إلى أنه وصل لبعض المحافظات.

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن الوزير طلب من المديريات التعليمية، تقارير بصفة أسبوعية عن مدى استعداد الإدارات التعليمية لامتحانات الصف الأول الثانوى، التى تعقد ورقيًا فى يناير المقبل، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المدارس لعقد امتحانات الصف الثاني على التابلت.

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، كذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، كذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس حي بالغردقة يصفع عاملا.. وشهود: بيخوّف الموظفين بالكلب بتاعه

منذ يوم

الحماية المدنية تنقذ مصر الجديدة من كارثة كبيرة بسبب كسر ماسورة الغاز

منذ حوالي 17 ساعة

الباز عن عبدالله رشدى:"مش شكل داعية عصرى ده واحد عايز يعمل حاجة عيب"

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل آخر "إييييه" لـ شعبان عبدالرحيم فى السعودية

الصور

image description

صور.. طلاب وفتيات يودعون معلمهم بقنا بالزي الأزهري

image description

فندق اللسان بدمياط يتزين لاستقبال السيسي

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

الأكثر قراءة

«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم

مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم

أيام زمان

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب

قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ads

نجم الساعة

«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود

الصحة

منظمة الصحة تحذر من تراجع جهود القضاء على الحصبة

ارتفاع معدل انتشار مرض السكر بين المراهقين والبالغين

البدانة تضعف فعالية أدوية علاج الرجفان الأذينى

علماء: شبكات المخ تلعب دورًا رئيسيًا في التفكير بالانتحار

الرئيس نيوز

أردوغان يدعي: اتفاقنا الأمني مع ليبيا حق سيادي

وزير الكهرباء: الشهر القادم سيتم توصيل الكهرباء إلى السودان

السيسي يدعم إطلاق "منصة تجارية أفريقية" على غرار "أمازون"

بعد سهرة "هستيرية" مع أمراء عرب.. رأي أنيس منصور في شعبان عبد الرحيم

منوعات

أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

طرق التغلب على الشعور بالوحدة

منظمة بيئية: أضواء الزينة تحتوي على مواد ضارة

مراهق من بين كل 18 يحمل سلاحا ناريا بالمدرسة فى أمريكا

كشكول

بالصور.. افتتاح ورشة "الترجمة وسوق العمل" بألسن عين شمس

"المتيني" يكرم منتخب عين شمس للإعاقة لحصوله على 18 ميدالية

غداً.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يطلق قوافل توعوية بجامعة السويس

رئيس جامعة الأزهر يكرم وكيل طب بنين القاهرة

إسلام سياسي

مدير الأبحاث الشرعية بـ"الإفتاء": العلماء أجمعوا على أن تجسيد النبي ممنوع شرعًا

الإفتاء: أكبر حملة إلكترونية ضد داعش منذ عام 2015 تصيبه بشلل وتخبط

أبرزهم "القرضاوي" و"الزمر".. ما مصير الإخوان الهاربين في قطر عقب المصالحة العربية؟

كيف حاولت قطر اختراق ١٩ دولة أوروبية بفكر الإخوان الإرهابي؟

مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد

الثقافة

ورش حكى وفنون تشكيلية بـ"ثقافة القاهرة"

"الناشرين المصريين" ينعي حمادة سليمان

"ثقافة الإسكندرية" تناقش إشكالية التعريب فى اللغة العربية

"مائة عام من العزلة".. أشهر ترجمات صالح علماني

صفحتنا ع الفيس بوك