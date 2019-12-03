"التعليم" تتابع توزيع "التابلت" على طلاب أولى ثانوى بالمحافظات

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تتابع توزيع التابلت على المدراس الثانوية على مستوى الجمهورية، مشيرة فى تصريحات خاصة إلى أنه وصل لبعض المحافظات.



وقالت المصادر لـ"الدستور"، إن الوزير طلب من المديريات التعليمية، تقارير بصفة أسبوعية عن مدى استعداد الإدارات التعليمية لامتحانات الصف الأول الثانوى، التى تعقد ورقيًا فى يناير المقبل، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المدارس لعقد امتحانات الصف الثاني على التابلت.



تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، كذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.



وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، كذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2019.





