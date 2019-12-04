هنا شيحة: عمل فنى قريب مع شقيقتى حلا

حلت الفنانة هنا شيحة، ضيفة على الكاتب والسيناريست هيثم دبور، في حلقة برنامجه "ليل داخلي"، على راديو إينرجي، تردد92.1 بعد فترة طويلة من الغياب وإجراء حوارات إذاعية.



وكشف "هنا" عن العديد من التصريحات لها خلال البرنامج الإذاعي، والتي نرصدها كالأتي:



- شعرت بحالة من السعادة بخوض تجربتي كعضو لجنة تحكيم بالقاهرة السينمائي.

- أقول لمنتقدي اختياري في لجنة التحكيم القاهرة السينمائي: "أنا بشتغل من 20 سنة".

- الجميع يعلم استيائي من تجربة فيلم "الديزل" مع محمد رمضان لعدم الاتفاق بالعقد.

- تم حصري في دور "البنت الكيوت الأجنبية" لفترة طويلة.

- المنتج وائل عمر هو من تواصل معي بشأن فيلم "قبل زحمة الصيف" ووافقت على الفور.

- تحمست جدًا للعمل مع المخرج الكبير محمد خان في "قبل زحمة الصيف".

- بعد مشاركتي في مسلسل "حماده عزو" مع الفنان يحيى الفخراني قررت الخروج من شخصية البنت الأجنبية.

- مشاركتي في مسلسل "شارع عبدالعزيز" كان بداية أن أقدم دور "البنت الشعبية".

- شعرت من فكرة "نصيبي وقسمتك" أنني أقدم فيلم صغير وكان فرصة لتقديم قصص متعددة ومختلفة.

- أرغب في تقديم دراما نفسية الفترة المقبلة يتم من خلالها تجسيد الدوافع النفسية والإنسانية التي تدفع الشخصية لتصرفات معينة.

- هناك مشروع قائم يتم التحضير له بمشاركة شقيقتي حلا شيحة والعمل سيكون مسلسل ذو طبيعة درامية.

- لا انزعج من الظهور كضيفة شرف في الكثير من الأعمال.

- الأعمال الكوميدية الآن قليلة ولكنها صعبة جدًا.