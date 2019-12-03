ضبط مصنع دون ترخيص لتصنيع حلوى الأطفال

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بإشراف العميد محمد عتمان، مدير الإدارة، من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع حلوى الأطفال، بقرية خرسيت مركز طنطا، وبداخله 5820 قطعة حلوى للأطفال، و50 كيلو حلوى غير صالحة للاستهلاك.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان، مدير إدارة مباحث التموين بضبط مصنع حلوى أطفال دون ترخيص ملك "محمد.ع.م"، 47 سنة، وبداخله 5820 قطعة حلوى، و50 كيلو شيكوبون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر 1245 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيقات.



كما تم ضبط 470 كيلو عصائر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك، داخل مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم أول المحلة ملك "عبد الغني.ا.ع"، 42 سنة في المحضر 13117 جنح قسم أول المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.