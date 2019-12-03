سيلفا كير لـ"عبدالعال": مصر الشقيقة الكبرى لجنوب السودان

فى إطار زيارته الرسمية على رأس وفد برلمانى إلى جمهورية جنوب السودان، التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له، برئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير.



فى مستهل اللقاء نقل الدكتور علي عبدالعال للرئيس سيلفا كير تحيات وتقدير أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه العميق والكامل لجنوب السودان من مصر قيادة وحكومة وشعبًا، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حريصة على إحلال السلام الدائم والشامل في جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام المنشط هناك.



وأكد حرص مصر على دعم جنوب السودان بكل الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان، مبديًا ترحيبه بمشاركة سلفا كير في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



وشدد عبد العال على أن مصر تولي أهمية قصوى لدعم اتفاق السلام سياسيًا ودبلوماسيًا ولوجستيًا، مؤكدًا حرص مصر على دعم جنوب السودان بكل الطرق والوسائل التى تكفل التنمية للأشقاء في جنوب السودان.



على الصعيد البرلماني، أعرب الدكتور على عبدالعال عن حرص مجلس النواب المصري، على الارتقاء بالعلاقات البرلمانية بين مصر وجنوب السودان عبر نقل الخبرات البرلمانية المصرية للأشقاء في جنوب السودان.



من جانبه، أعرب سلفا كير، رئيس جمهورية جنوب السودان، عن سعادته البالغة باستقبال الوفد البرلمانى المصرى رفيع المستوى وطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أن مصر بمثابة الشقيقة الكبرى لجنوب السودان، ولطالما قدمت لنا يد العون والمساعدة، وأن تلك الزيارة إنما تمثل رسالة دعم إيجابية لدولة جنوب السودان، وأشاد سلفا كير بمهارات المصريين وقدراتهم متوقعًا زيارة عدد الشركات المصرية العاملة في جنوب السودان بعد استقرار الأوضاع.