حريق ضخم بالعاصمة السودانية يسفر عن إصابات بالغة الخطورة

شب حريق هائل في العاصمة السودانية، صباح الثلاثاء، داخل المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة.



وأفاد شهود عيان، بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.



في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.



وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.