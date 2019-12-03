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سياسي

الغد: نسعى لتقريب وجهات النظر من خلال جلسات الحوار الوطني للأحزاب

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:54 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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يشارك اليوم الثلاثاء، حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، في الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها "مجلس النواب، مجلس الشيوخ، المجالس الشعبية المحلية"، وكذلك تفعيل دور الأحزاب السياسية في إثراء الحياة السياسية بالبلاد.

وقال موسى إن أجندة اللقاء عبارة عن وضع الفكر السياسي للأحزاب للمرحلة القادمة، كما نهدف من خلالها إلى تقارب الرؤى السياسية المستقبلية بين الجميع، مؤكدًا أنه من الإيجابيات أن يكون هناك حوار مفتوح بين الأحزاب السياسية لتقريب وجهات النظر فيما بينها والعمل على دعم الدولة المصرية.

وأضاف رئيس حزب الغد لـ«الدستور» أنه سيكون هناك تشاور خلال اللقاء المفتوح بين المشاركين في كل النقاط التي تحقق المصالح العامة للدولة، وسنعطي رؤيتنا الحزبية في هذا الأمر، سواء من ناحية تشكيل تحالفات انتخابية أو كيانات سياسية نسعى من خلالها إلى دعم الدولة والتصدي لأي محاولات لهدمها أو تشويهها.

وفي ذات السياق قال عصام هلال، أمين التنظيم لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يستضيف اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية للحوار الوطني للأحزاب السياسية بمشاركة عدد من رؤساء الأحزاب، لافتًا إلى أن الهدف من اللقاء هو عقد حلقة نقاشية بين الأحزاب السياسية المصرية، حول تقارب الرؤى السياسية للاستحقاقات القادمة كإجراء الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

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