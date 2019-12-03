أجندة اجتماعات "عربية النواب" الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة 3 اجتماعات الأسبوع القادم.



وتناقش اللجنة في اجتماعاتها عددًا من الملفات حيث تناقش اللجنة خطط عمل بعض جمعيات الصداقة البرلمانية مع عدد من برلمانات الدول العربية، حيث تستمع اللجنة إلى خطة عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية التونسية، والتي يرأسها من الجانب المصري النائب أحمد إمبابي.



وتستمع اللجنة إلى إمبابي لعرض خطة عمل الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر نفسه التي سوف تتبعه اللجنة مع النائب هشام الشعيني رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية مع جيبوتي.



كما تستمع اللجنة لخطة عمل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الموريتانية، والتي يترأسها النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وفي الوقت نفسه تفتح اللجنة خلال اجتماعاتها أيضًا ملف ما يدور على الساحة العربية، حيث تناقش اللجنة المستجدات على الساحة السودانية، وكذلك المستجدات على الساحة الليبية، ودعم العلاقات المتميزة مع المملكة المغربية وآخر التطورات في هذا الشأن.