استمرار الاختبارات النفسية للمتقدمين بمسابقة تعيين 120 ألف مُعلم

تستمر امتحانات الاختبارات النفسية بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للذين تم اختيارهم، بعد الانتهاء من مرحلة فحص الأوراق لمتقدمي المرحلة الأولى بمسابقة تعيين 120 ألف مُعلم، والتأكد من استيفائهم جميع الشروط، وذلك تحت إشراف جهاز الطب النفسي التابع للقوات المسلحة.



كانت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، أعلنت عن تحديد مواعيد وأماكن الاختبارات النفسية، بعد مخاطبة المتقدمين لتحديد مواعيد وأماكن اختباراتهم، مطالبة المتقدمين بمتابعة البريد الإلكتروني المسجل مسبقًا على البوابة لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي.



وناشدت البوابة الإلكترونية للتعيين، جميع المتقدمين برسالة نصها: "برجاء متابعة بريدك الإلكتروني المسجل سابقًا على البوابة، لمعرفة موعد ومكان الاختبار النفسي".



يذكر أن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أعلن التعاقد خلال هذا الأسبوع مع 2356 مُتقدمًا، بعد إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.