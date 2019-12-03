تفاصيل تعديلات قانون الجنسية قبل مناقشتها بـ"دفاع البرلمان"

تناقش لجنة الدفاع بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، في اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي وأكثر من 60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية.



ونص مشروع القانون، في مادته الأولى على أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥م بشأن الجنسية المصرية النص الآتي: "لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.



فيما يخص الأولاد، فأقر المشروع أنه الأولاد القصر فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية فـى الخارج وبقيت لهم جنسية أي من والديهم، الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أي من والديهم طبقًا لقانونهم.