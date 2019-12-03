السيسي: "بحلم يتقال هنروح مصر نجيب أثاث من دمياط"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية في السابق كانت تمنح المستثمر قطة أرض بالمرافق، لإنشاء المصنع الذي يريده، أما الآن فالدولة تعطي المصمع للمستثمر وهو جاهز، ليبدأ العمل فيه مباشرة، وهذا تكلف مليارات كثيرة، ولكن هذا من أجل التحرك في مجال الصناعة بشكل أسرع.

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: "البلد مش بتاعتي، لكن بتاعنا كلنا، ولازم نتابع كل اللي بيحصل في البلد ونفرح بيه".

وأكد، أنه تم إنشاء 1400 مصنع في دمياط، ولكن نحن بلد تعدادها السكاني 100 مليون وتنمو، وحجم الطلب على المساكن أو الفنادق كثير، وأيضًا على المصانع.

ولفت "السيسي"، إلى أن الدولة تبني مليون ونص وحدة سكنية، وكل هذه الوحدات بحاجة لآثاث، وهذا يعني أنه سيكون هناك حركة بيع كبيرة في مجال الآثاث.

وواصل: "مدينة الآثاث معمولة عشان تعمل نقلة في مجال الآثاث، فأنا أحلم بمدينة الآثاث تاخد مكانها، ويتقال هنروح مصر نجيب آثاث من مدينة الآثاث بدمياط".