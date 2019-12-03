"التعليم" تبدأ رحلة التجهيز لامتحانات الثانوية العامة 2019-2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للراغبين للعمل كرؤساء ووكلاء الكنترولات، ولجان النظام والمراقبة خلال امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن خطة الاستعداد للامتحانات العام الدراسي 2019-2020.



تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة "رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية".



تتم بداية المقابلات الشخصية للمعلمين الذين استوفوا الشروط من المتقدمين لأعمال الامتحانات، بداية من يناير المقبل، وذلك بعد غلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري.



وتتيح الوزارة ملء الاستمارات الإلكترونية للطلاب نهاية الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهرين، ويحصل الطالب على كلمة السر الخاصة به من المدرسة التابع لها، حتي يتم تحديد العدد الفعلي للطلاب هذا العام، ثم يقوم الطلاب بالتوجه للمدارس، لملء الاستمارات الورقية، حتى شهر مارس المقبل، على أن يتم إصدار أرقام الجلوس وفقًا لتدوينها نهاية مارس.



وحول خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية، فإنه سيظهر للطالب على الموقع الرسمي للوزارة استمارة يطلب ملء بياناتها، وتشمل الآتي: "الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، مهنة ولي الأمر، رقم التليفون، النوع، واسم المدرسة، الإدارة التعليمية، محافظة الإقامة، العنوان بالتفصيل، واختيار الشعبة "أدبي ـ علمي علوم ـ علمى رياضة"، ويوجد أمام كل شعبة المواد الخاص بها.



ويجب على الطالب طباعة الاستمارة بعد تسجيل البيانات، ويحصل على صورة من هذه البيانات، وفي حالة وجود خطأ في البيانات أو عدم التسجيل، يكون على الطالب أن يتوجه إلى المدرسة لتصحيح البيانات.



وتحدد الاستمارات الإلكترونية أعداد الطلبة الذين يؤدون الامتحانات، أعداد لجان السير، المراقبين والملاحظين، ومقدري الدرجات وذلك وفقًا للأعداد الحقيقية للطلاب.



يذكر أن الوزارة تحدد شكل جدول الامتحانات، نهاية مارس بعد تحديد العدد الفعلي للطلاب، سواء المنتظمين أو المنازل، بناءً على الاستمارات الورقية، بعد تسليمها للجان النظام والمراقبة بالمدارس.