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حوادث

مصرع تاجر مخدرات بتبادل إطلاق نار مع الشرطة فى السحر والجمال

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:43 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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لقى مسجل خطر مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر تبادل إطلاق النيران مع الأجهزة الأمنية أثناء ضبطه لتورطه في الاتجار بالمخدرات بمنطقة "السحر والجمال" بمدينة العاشر من رمضان.

توافرت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، تفيد باتجار مسجل خطر في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، متخذًا من منطقة الظهير الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية مدعومة بقوات الأمن المركزى بمكان وجوده، وحال وصول القوات بادر المسجل بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فبادلته القوات بالمثل، فلقي مصرعه، وتم ضبط "بندقيـة آلية، خزينتين، و40 طلقة، وكمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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