التصريح بدفن مدمن أحرق نفسه لخلافات زوجية في الجيزة

صرحت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة عاطل حرق نفسه داخل منزل أسرة زوجته عقب سكب بنزين على جسده بسبب الخلافات الأسرية.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بإشعال أحد الأشخاص النار بنفسه مما أسفر عن مصرعه.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشخص المتوفى يقيم بالعياط، ونتيجة لخلافات أسرية تركت زوجته مسكن الزوجية وتوجهت للإقامة بمسكن أسرتها، مما دفعه للتوجه إليها لإعادتها مرة أخرى، إلا أنه فشل في إقناعها بالرجوع.



وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتوفي حصل على عبوة بنزين وسكبها على جسده وأشعل النيران، ليلقى مصرعه فى الحال.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.