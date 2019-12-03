الأمن العام يضبط 53 سلاحًا ناريًا وينفذ 58 ألف حكم
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:37 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 53 سلاحًا ناريًا، 132 قضية مخدرات، وتنفيذ 58 ألفًا و424 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 53 سلاحًا ناريًا، 132 قضية مخدرات، وتنفيذ 58 ألفًا و424 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.