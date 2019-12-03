الأمن العام يضبط 53 سلاحًا ناريًا وينفذ 58 ألف حكم

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عدة حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 53 سلاحًا ناريًا، 132 قضية مخدرات، وتنفيذ 58 ألفًا و424 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدى، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

