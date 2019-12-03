السيسي: "سيتم تطوير بحيرات الجمهورية حسب الكتاب ما بيقول"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تطوير بحيرة المنزلة سينتهي بحلول عام 2021، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير كل بيحيرات الجمهورية حسب المواصفات العالمية.

وقال "السيسي"، خلال افتتاحه عدد من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط: "هنرَّجع كل بحيرات مصر أحسن مما كانت عليه، وزي الكتاب بتاع بحيرات العالم المتقدم ما بيقول، مش زي ما كانت عليه، في أيامنا من 100 سنة".

وأضاف، أن كل مواطن مصري مطلوب منه أنه يقدم دليل حبه للبلد، بالحفاظ على ما يتحقق من نجاحات، متابها: "لازم تسيب لأولادك نعمة وخير مش أشلاء بحيرات وعشوائيات وناس مرمية في الشوارع".