قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بحيرات مصر يتم تطويرها وفقًا للمؤشرات العالمية، مضيفًا: "هترجع لما كانت عليه البحيرة قبل إهمالها".



وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، أن الدولة جادة في تطوير الصناعات من خلال توفير الأراضي، ويجب مراجعة المصانع التي تطل علي البحيرات، وتوفير مصانع بتراخيصها للإقامة مدينة أثاث وتوفير فرص عمل للشباب وتسهيل علي المستثمرين.



وأضاف الرئيس السيسي: "اللي بيتعمل في الدولة ميخطرش على بال حد، وعلى المصريين أن يعرفوا ما يحدث في بلادهم".