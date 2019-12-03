ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في أسيوط

تمكن قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 8 مسجلين خطر؛ لاتجارهم في المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ولجوئهم لغسل تلك الأموال، بمركز الغنايم في أسيوط.



وتبين أنهم أودعوا جزءًا من أموالهم بالبنوك، وأجروا عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.