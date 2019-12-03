أستاذ تمويل: زيادة الاستثمارات ستقلل من الواردات (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة إن ما تشهده مصر يحسن معيشة المصريين قريبًا، ويشجع على الاستثمار، مثل مدينة الأثاث الصناعية بدمياط، التي ستزيد المنتج المحلي، لا سيما في أحد الصناعات التي تتميز بها مدينة دمياط.



وأضاف "إبراهيم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "TEN"، أن زيادة الاستثمارات سيقلل من الواردات ويزيد من هامش التصدير، وسيؤدي ذلك إلى وجود فرص عمل أكثر للشباب.



وأكد "إبراهيم"، أن الدولة تدعم وبشكل كبير المشروعات التي من شأنها زيادة الإنتاج، كما تقوم بتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وهو ما يعزز من الإنتاج بشكل كبير، ويوفر آلاف من فرص العمل.