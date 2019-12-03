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شكري يستقبل سفير أمريكا الجديد بالقاهرة (صور)

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:34 م
جريدة الدستور
ألفت الكحلي‬
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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، سفير أمريكا الجديد بالقاهرة، جوناثين كوهين، بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وأكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات استراتيچية ممتدة.

وكان سفير الولايات المتحدة الجديد في مصر، جوناثان كوهين، قد وصل إلى القاهرة وتقدم بأوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية في 17 نوفمبر الماضي، كما التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين.

وشغل السفير كوهين، منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابة في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019، وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

وشغل السفير كوهين سابقًا منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، كما خدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

كما شغل كوهين أيضًا منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك، وشغل أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية بإيطاليا.

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