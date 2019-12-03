السيسى: يجب على كل مواطن تقديم دليل حبه لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بحيرة المنزلة تستطيع أن تجلب دخلًا ضخمًا للبلاد، ويمكن الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في بحيرة المنزلة تطويرًا لاستغلال الثورة االسمكية داخلها، وما يحدث من تطوير لبحيرة المنزلة سيتم في بقية البحيرات.



وأكد الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة دمياط، أن ما تقوم به الدولة ليس سهلًا، وعلى المواطنين والإعلام أن يكونوا على دراية بذلك، والحفاظ على الوعي الحقيقي بما يليق بدولة مصر.



وأضاف الرئيس السيسي، أنه على كل مسئول ومواطن ووزير أن يقدموا دليل حب للوطن عن طريق تقديم خدمات لأبناء البلاد، متابعًا: "اللي هيتعمل في البحيرات زي كتاب العالم المتقدم عن البحيرات".