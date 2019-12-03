وزير الداخلية يكافئ 648 من رجال الشرطة

كافأ اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، 648 من رجال الشرطة بـ15 مديرية أمن، وعددًا من القطاعات؛ لجهودهم وتميزهم في العمل.



وجاءت مديريات الأمن كالتالي: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، سوهاج، أسيوط، أسوان، جنوب سيناء".



وتمثلت القطاعات في "قطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزي، قطاع السجون، والإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، الإدارة العامة لأمن الموانى، الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، الإدارة العامة لرعاية الأحداث الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة".



وجاء التكريم لجهودهم وتميزهم في أداء عملهم والتي أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال نوفمبر 2019.