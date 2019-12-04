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محافظات

القاهرة: "خضار أورجانيك" بأسعار مدعمة فى 35 منفذ بالعاصمة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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قال الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إنه تم الاتفاق مع الشركة الوطنية باستقدام 10 سيارات بها سلع غذائية خضار "أورجانيك" أسعاره مدعمة بين الـ2 جنيه والـ3 جنيهات لأهالي المنطقة الشمالية.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن توزيع الـ10 سيارات سيأتي على الأحياء بكل حي سيارة ماعدا أحياء الساحل وحدائق القبة سيارتين لكل حي منهم لكثافتهم وكتلتهم الأكبر.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية إلى أنه بجانب الـ10 سيارات التابعة للشركة الوطنية سيتم إدراج 25 سيارة من الحي بعد انطلاق منافذ البييع بالأحياء، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل بالشارع بشكل مباشر حسب تكليفات الرئيس ووزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بالعمل من المكتب والاقتراب من المواطنين والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم.

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